На Парковом в Перми снесли мини-рынок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на территории м/р Парковый полностью завершился снос мини-рынка, расположенного на ул. Пожарского. Работы по демонтажу киосков начались осенью 2024 года.

Согласно данным 59.ru, девелопер «Ингрупп Девелопмент», который является владельцем участка по пр. Парковому, 36в, намерен создать на месте мини-рынка общественные пространства.

«В рамках реализации девелоперского проекта мы сохраним, в том числе, торговую функцию, преобразив пространство для всех жителей микрорайона», — отметил застройщик.

В июне 2024 года дочерняя компания «Ингрупп Девелопмент» — «СЗ "ТРЭНТА» приобрела участок по пр. Парковому, 36в. Здесь предусмотрено использование «многоэтажной жилой застройки», однако конкретные планы строительства пока не раскрыты.

Осенью того же года администрация Перми сообщила, что площадь под рынком, действующим на Парковом с 1990 года, используется не по назначению.





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