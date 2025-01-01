Пермский краевой суд за год рассмотрел более 28 тысяч дел Количество административных дел выросло вдвое Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

В понедельник, 3 февраля, прошло заседание президиума Пермского краевого суда, на котором были подведены итоги работы суда за 2024 год.

Было отмечено, что судьи Пермского краевого суда рассмотрели 28 449 дел и материалов в рамках различных форм судопроизводства. В 2024 году количество дел по административным правонарушениям практически удвоилось, а количество дел в гражданском судопроизводстве увеличилось на 1,2%. В то же время, статистические данные показывают, что количество уголовных дел и материалов снизилось на 11,9%.

«В целях повышения качества принимаемых судебных решений и формирования единообразной судебной практики в крае в 2024 году судьями Пермского краевого суда подготовлено 102 справки, из них 67 обобщений судебной практики», — сообщил глава краевого суда Александр Суханкин. Он также указал на необходимость оказания персональной методико-правовой помощи нижестоящим судам и мировым судьям.

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