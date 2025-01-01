В одном из округов Прикамья предпринимателям погасили долги на сумму более 5 млн рублей У больницы в Очёре была кредиторская задолженность за прошлый год Поделиться Твитнуть

Фото: Прокуратура Пермского края

В Очёрском округе Пермского края прокуратура провела проверку своевременности оплаты учреждением здравоохранения работ по исполненным контрактам. Как выяснилось, у больницы была просроченная кредиторская задолженность за 2024 год на сумму более 5 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Лечебное учреждение задолжало предпринимателям. В связи с этим прокуратура внесла главному врачу больницы представление.

Кроме этого, по постановлению прокурора виновное лицо привлекли к ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

После проверки прокуратуры задолженность предпринимателям погасили в полном объёме.

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