Февраль в Пермском крае будет холодным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Февраль 2025 года в Пермском крае ожидается заметно холоднее, чем декабрь и январь. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, это связано с антициклоном, который уже на текущей неделе заблокирует западный перенос воздушных масс, а в середине месяца создаст условия для арктических вторжений.

Первая декада февраля будет отличаться аномально тёплой погодой, температура превысит норму на 4-6˚. Во второй пятидневке (с 6 по 10 февраля) ожидаются умеренные морозы без снега, возможны прояснения, особенно 6-7 числа. Осадков не предвидится, а атмосферное давление будет аномально высоким. Ночная температура при прояснениях может опускаться до -15…-20˚, днём температура останется в диапазоне -6…-11˚.

После 10 февраля температура будет колебаться от -1…-3˚ до -15…-18˚, возможны снегопады, особенно на севере и востоке. В середине февраля ожидается мощное арктическое вторжение.

На третью декаду прогнозируется восстановление зонального переноса воздушных масс, потепление и снегопады.

В целом средняя температура февраля, вероятно, будет на 1-2˚ выше нормы, тогда как уровень осадков на большей части региона окажется ниже нормы, за исключением севера и востока, где значительные снегопады уже отмечены в первые три дня месяца. Там уже выпало до 15 мм осадков.

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