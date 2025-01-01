В Перми участились жалобы на поведение подростков в торговых центрах Отмечались случаи хулиганства и употребления алкоголя Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

Количество жалоб на поведение подростков в торговых центрах Перми увеличилось. Были отмечены случаи хулиганства и порчи имущества, а также краж и употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию Ленинского района.

В связи с участившимися жалобами сотрудники сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних совместно с полицией провели рейдовое мероприятие в «iMall Эспланада». Противоправных действий несовершеннолетних во время проверки выявлено не было.

С подростками провели профилактические беседы. В частности, в ведомстве напомнили, что нарушение общественного порядка, нецензурная брань в общественных местах, повреждение чужого имущества, расценивается как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Нарушение наказывается штрафом от 500 до 1 000 руб. или административным арестом до 15 суток. Кроме того, подросткам напомнили об ответственности за употребление алкоголя в общественных местах и мелкие кражи.

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