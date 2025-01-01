В Прикамье слесарь получил на производстве множественные травмы Обстоятельства происшествия в Кудымкаре расследует Госинспекция труда Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств тяжелого несчастного случая, происшедшего 25 января со слесарем по ремонту машин ООО «ДЭП № 143» в Кудымкаре.

Как сообщил в инспекцию работодатель, несчастный случай произошёл на территории производственно-технической базы «Кудымкар» (ул. Свердлова, 119). Слесарь 1962 г.р. упал с автомашины и получил травмы.

Согласно медицинскому заключению, у мужчины диагностированы сочетанная травма головы, ключицы, грудной клетки, ушиб головного мозга, открытый линейный перелом височной кости слева, закрытый перелом костей спинки носа, оглушение и травматический шок. Всё это расценивается как повреждения здоровья тяжёлой степени.

Как рассказали в Госинспекции труда по региону, сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя. Также анализируются документы, связанные с трудовой деятельностью работника.

Если будут установлены нарушения требований трудового законодательства, материалы проверки отправят в органы следствия — для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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