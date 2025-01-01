Охранное предприятие Прикамья попало в реестр недобросовестных поставщиков Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы внесло данные об охранной компании «ЧОА «Аргентум-Секьюрити» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Данное предприятие заключило контракт с ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» на выполнение охранных услуг для учреждения здравоохранения на сумму около 3,5 млн руб. после соответствующих конкурсных мероприятий.

Однако выяснилось, что подрядчик указал в своей конкурсной заявке ложную информацию касательно опыта работы, что и способствовало его победе в конкурсе.

Узнав об этом, заказчик решил в одностороннем порядке отказаться от выполнения договора и обратился в УФАС с просьбой внести данные о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

Антимонопольное ведомство включило информацию об ООО «ЧОА «Аргентум-Секьюрити» в РНП на два года, в течение которых компании запрещено участвовать в тендерах на оказание охранных услуг.

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