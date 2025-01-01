Из Кировского района Перми в зону проведения СВО направлена гумпомощь Поддержка участников СВО является приоритетным направлением работы реготделения «Единой России» Поделиться Твитнуть

Местное отделение Кировского района краевой столицы передало гуманитарный груз для войскового подразделения, в котором служат земляки.

В составе груза аккумуляторная дрель-шуруповёрт, бензопила, УШМ с комплектом дисков, домкрат, спальники, молотки, ключи трубные, лопаты — всего порядка 20 позиций.

Школьники Кировского района передали бойцам сладкие подарки и армейские «сухие» души.

В рамках акции «Тепло для Героя» партпроекта «Старшее поколение», приуроченной ко Дню защитника Отечества, бойцам отправили тёплые носки.

«Поддержка участников СВО и членов их семей — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», — говорит секретарь местного отделения партии, глава Кировского района города Перми Михаил Борисов. — Вместе с неравнодушными жителями нашего района, депутатским корпусом «Единой России», активом местного отделения партии мы ежемесячно отправляем гуманитарную помощь нашим землякам, жителям Кировского района. Безусловно, вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят — солдат и офицеров, членов их семей мы держим на особом контроле и будем делать всё возможное для нашей общей Победы».

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