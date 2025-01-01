Из Кировского района Перми в зону проведения СВО направлена гумпомощь

Поддержка участников СВО является приоритетным направлением работы реготделения «Единой России»

Поделиться
Гумпомощь из Кировского района Перми

Местное отделение Кировского района краевой столицы передало гуманитарный груз для войскового подразделения, в котором служат земляки.

В составе груза аккумуляторная дрель-шуруповёрт, бензопила, УШМ с комплектом дисков, домкрат, спальники, молотки, ключи трубные, лопаты — всего порядка 20 позиций.

Школьники Кировского района передали бойцам сладкие подарки и армейские «сухие» души.

В рамках акции «Тепло для Героя» партпроекта «Старшее поколение», приуроченной ко Дню защитника Отечества, бойцам отправили тёплые носки.

«Поддержка участников СВО и членов их семей — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», — говорит секретарь местного отделения партии, глава Кировского района города Перми Михаил Борисов. — Вместе с неравнодушными жителями нашего района, депутатским корпусом «Единой России», активом местного отделения партии мы ежемесячно отправляем гуманитарную помощь нашим землякам, жителям Кировского района. Безусловно, вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят — солдат и офицеров, членов их семей мы держим на особом контроле и будем делать всё возможное для нашей общей Победы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться