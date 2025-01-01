Молодая семья из Прикамья накануне годовщины свадьбы разбилась в ДТП Родители погибли, а двое детей госпитализированы Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Молодая семья разбилась в ДТП накануне годовщины свадьбы на трассе в Пермском крае, подробности аварии 31 января выяснила «КП-Пермь».

Речь идёт о смертельной аварии под Верещагино. Полуприцеп грузового автомобиля «Вольво» на 50 км дороги Очёр-Верещагино-Сива занесло на полосу встречного движения, где ехал автомобиль «ВАЗ 2199».

ГУ МВД России по Пермскому краю

Произошло столкновение. В результате автоаварии 27-летний водитель и 25-летняя пассажирка легкового автомобиля (муж с женой) погибли. А их два несовершеннолетних ребёнка на заднем сидении машины выжили, они госпитализированы.

Как пишет издание, авария произошла незадолго до годовщины свадьбы молодых супругов. Они должны были отметить 5 лет брака 14 февраля. Супруги работали на агропромышленном предприятии. Мужчина был водителем, а его жена – юристом.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Верещагинском округе.

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