Алёна Бронникова Власти Прикамья планируют заключить в 2025 году концессии по трём объектам Запланировано подписание соглашения по третьему мосту через Каму в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году. Распоряжение от 29 января опубликовано на сайте краевого правительства.

В перечень вошли три объекта. В их числе строительство поликлиники в Кунгуре на 350 посещений в смену, реконструкция ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 2 им. Ф.Х. Граля», а также возведение третьего мостового перехода через Каму в Перми протяжённостью 11,95 км.

Напомним, третий мост через Каму должен соединить улицы Окулова и Борцов Революции. В проекте предусмотрено строительство тоннеля, транспортной двухуровневой развязки на пересечении улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы и модернизация пл. Гайдара. Стоимость реализации проекта до 2030 года составляет 77,5 млрд руб.

Осенью стало известно, что завершение первого этапа строительства планируется в 2025 году. В конце года на встрече с главными редакторами пермских СМИ Дмитрий Махонин сообщил, что власти нашли потенциального партнёра, готового участвовать в строительстве объекта на условиях государственно-частного партнёрства, и выразил надежду выйти на концессионное соглашение в ближайшие несколько месяцев.

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