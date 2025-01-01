В Перми пройдёт финал Первого окружного слёта работающей молодежи ПФО Окружное мероприятие состоится под эгидой «Молодёжной столицы России» Поделиться Твитнуть

Новый проект для рабочей молодёжи Приволжского федерального округа был представлен во время рабочей встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева.

О Первом окружном слёте работающей молодежи ПФО под эгидой «Молодёжной столицы России» рассказала заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Залазаева. Проект под названием «МолоТ» предполагает два этапа. На первом пройдут отборочные туры во всех субъектах ПФО, вторым этапом станет финал, который состоится в Перми.

В конкурсе будут принимать участие молодые сотрудники предприятий реального сектора экономики, а в программу войдут спортивные, интеллектуальные, военно-прикладные, профессиональные и семейные соревнования.

«Пермский край выбран для проведения финала не случайно — регион на протяжении нескольких лет демонстрирует эффективные механизмы работы с работающей молодежью и рассматривается как перспективная площадка для создания Всероссийского центра компетенций по взаимодействию с работающей молодежью. Кроме того, слет войдет в событийный план Молодежной столицы России в рамках спецтрека «Человек труда» наряду с такими мероприятиями, как фестиваль «Трудвесна», Форум городов трудовой доблести и XIII Всероссийский форум рабочей молодежи», — рассказала Юлия Залазаева.

Олег Машковцев поздравил Пермь с присвоением звания «Молодёжная столица России» и отметил, что конкурс станет третьим большим окружным мероприятием под эгидой этого статуса «Традиционно в Перми ежегодно уже проходят два финала проектов ПФО — интеллектуальная олимпиада среди школьников и турнир по баскетболу 3х3».

Дмитрий Махонин сообщил, что подготовка к основным мероприятиям в рамках статуса «Молодёжная столица России» уже началась. Глава Прикамья также поблагодарил за поддержку во время голосования все регионы округа и лично лично полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

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