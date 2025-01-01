В Перми отметили День победы в Сталинградской битве Волонтёры возложили цветы у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу Поделиться Твитнуть

По случаю годовщины победы под Сталинградом 2 февраля в Перми активисты движения «Волонтёры Победы» приняли участие в торжественной церемонии, посвящённой памятной дате.

Как сообщает ТК ВЕТТА, у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на улице Сибирской состоялась возложение цветов к монументу. Акцию проводила «Пермская дирекция» совместно с департаментом культуры и молодёжной политики администрации Перми.

В мероприятии приняли участие волонтеры из движения «Волонтеры Победы», которые возложили цветы к монументу.

Напомним, Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Она стала поворотными моментом в ходе Великой Отечественной войны и сыграла ключевую роль. После неё началось наступление Красной Армии. Сейчас этот день, 2 февраля, отмечается как День воинской славы.

В этом году в Пермском крае, как и по всей стране, запланированы многочисленные мероприятия, посвящённые юбилею Победы.

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