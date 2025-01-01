В Перми избили девочку в супермаркете Происшествие случилось в микрорайоне Крохалева Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

В одном из супермаркетов на Крохалева девочку-подростка повалили на пол и избили. Об инциденте сообщили пользователи соцсетей. Видеозапись происшествия появилась в телеграм-канале «Плохие новости Пермь», ее сняли очевидцы возле кассы в магазине.

На кадрах видно, как девочка лежит на полу, а вокруг неё — потасовка. При этом одна из сотрудниц магазина пытается отогнать нескольких мужчин.

«Выйдите, пожалуйста, из магазина», — кричит продавщица.

Автор видео написал, что взрослые люди напали на подростка, положили на пол и начали бить. Причиной якобы стало то, что их поторопили в очереди за пивом.

Как сообщает perm.aif.ru, в полицию пока не поступало сообщений по факту происшествия, но информацию об инциденте уже проверяют. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю пояснили, что сотрудники полиции инициировали проверку, и сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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