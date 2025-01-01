В Пермь приедет министр начального и среднего образования Зимбабве Делегация пробудет в Пермском крае несколько дней Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства просвещения России

С 2 по 7 февраля в Пермь прибудет делегация из Республики Зимбабве во главе с министром начального и среднего образования этой страны Торерайи Мойо. В числе его спутников из африканского государства будут помощник Джири Спиве, директор департамента Терерай Кудакваше и четверо учителей информатики. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ).

Программа визита включает в себя войдут встречи с представителями властей Прикамье и краевой столицы. Африканские гости познакомятся с образовательными, научными и культурными объектами.

Одно из первых и ключевых мероприятий визита — встреча делегации с руководством ПГГПУ. В первый день гости Педагогического университета познакомятся с кампусом вуза. Как рассказал ректор ПГГПУ Константин Егоров, команда вуза подготовила для африканских гостей краткосрочную программу повышения квалификации. Она направлена на освоение современных образовательных технологий: робототехники и искусственного интеллекта.

Ожидается, что в течение нескольких дней визита делегация из Зимбабве посетит минтуризма региона и дирекцию Межвузовского кампуса международного уровня «Будущее Пармы». Также запланирована поездка в Технопарк Morion Digital и Международный клуб дружбы — там пройдёт встреча с иностранными студентами. В культурной части программы предусмотрены экскурсии в Кунгурскую ледяную пещеру, а также в Белогорский монастырь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.