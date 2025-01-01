Алёна Бронникова Здание кассы у Кунгурской ледяной пещеры в Прикамье могут снести Мэрия Кунгура судится с ООО «Сталагмит-Экскурс» Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается требование туристического оператора ООО «Сталагмит-Экскурс» к администрации Кунгурского муниципального округа признать здание кассы рядом с ледяной пещерой собственностью ООО. Ответчик обратился с встречным иском, потребовав признать спорный объект самовольной постройкой и снести его.

По информации «Эхо Перми.ру», представители ООО сообщили об устранении всех выявленных ранее нарушений пожарной безопасности. Рекомендации строительной экспертизы по увеличению высоты потолка планируется выполнить при наступлении тепла, а если объект будет признан капитальным, рядом будет построена противопожарная стенка.

Участники процесса ходатайствовали о вызове экспертов для дачи пояснений по делу. Суд удовлетворил ходатайства, следующее заседание состоится в феврале.

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