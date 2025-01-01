Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский короткометражный фильм получил одну из высших кинематографических наград России Продюсеры фильма «30 секунд» – Ольга Зубкова и благотворительный фонд «Подари подарок» Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма "30 секунд". Фото: Фестиваль "Лампа"

В Москве на площадке киноконцерна «Мосфильм» 30 января прошла церемония награждения лауреатов XXIII премии Академии кинематографических искусств и наук «Золотой орёл». В этом году премия вручалась по 23 номинациям. В главных номинациях лауреатами стали фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего (лучший художественный фильм), «Огненный лис» (лучший неигровой фильм, режиссёр Дмитрий Шпиленок) и «30 секунд» (лучший короткометражный фильм).

Игровая короткометражка «30 секунд» (6 +) родилась в рамках пермского фестиваля импакт-кино «Лампа». Автором идеи, соавтором сценария и продюсером стала президент фестиваля Ольга Зубкова, в качестве сопродюсеров выступили основатели фонда «Подари подарок» – благотворительного фонда с пермскими корнями.

Как рассказала Ольга Зубкова, идея фильма связана с её личным опытом. Много лет назад, работая в Центре развития добровольчества, она пришла в детский онкогематологический центр, где встретила совершенно отчаявшуюся женщину, маленький сын которой уже два года боролся с раком. Женщина разрывалась между Пермью, где мальчик лежал в больнице, и родной деревней, где оставался старик-отец, и всё время плакала. Ольга Зубкова увидела, что, когда отчаивается мать, отчаивается и перестаёт бороться и ребёнок…

Из этой встречи и выросла идея снять фильм о том, как помочь вернуть жизненный ресурс родителям тяжело больных детей. На фестивале «Лампа», который Ольга Зубкова проводит в Перми, интересно заявил о себе режиссёр из Екатеринбурга Иван Соснин, и Ольга поняла, что готова отдать ему и его команде свою идею.

Герои фильм Артём и Наташа — больничные клоуны. Они ведут видеоблог про свой опыт волонтёрства. В больнице уже продолжительное время лежит девочка Варя. Блогеры переживают за Варю, ведь как они ни пытаются ей помочь — у них ничего не выходит. Однажды Артём узнаёт, что мать девочки перестала навещать её. Он понимает, что победить болезнь может помочь только мама…

Попутно небольшая – всего 19 минут экранного времени – картина поднимает ещё одну проблему: больничный клоун – это высококвалифицированный специалист, артист и медиатор, который выполняет ресурсозатратную и часто неблагодарную работу, однако нигде нет такой официальной профессии, и практически всегда клоуны работают в больницах бесплатно.

Главные роли в фильме исполнили актёры Ольга Лерман и Сергей Гилёв. По словам Ольги Зубковой, они настолько прониклись этой работой, что сдвинули свои графики съёмок, чтобы работать с Иваном Сосниным.

Ольга Зубкова, президент фестиваля импакт-кино «Лампа», продюсер фильма «30 секунд»:

– В 2023 году мы показали этот фильм на «Лампе», но не в конкурсе, а на закрытом показе, потому что «Лампа» выступала основным инициатором его создания и финансовым обеспечителем. Первый фестиваль, на который мы попали в конкурс, – Московский международный кинофестиваль в апреле прошлого года. С него началась очень интересная фестивальная история. Мы участвовали в 23 российских и международных кинофестивалях, и на 15 взяли призы, в том числе в Турции и ещё где-то – приз зрительских симпатий. Это для нас самое важное: люди остаются людьми, они одинаково смотрят на то, что происходит во всем мире в этой теме.





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