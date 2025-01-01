На ремонт Пермского хореографического училища выделили почти 55 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми объявлен открытый конкурс на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова» , по адресу: Пермь, ул. Петропавловская, 18. Сейчас это здание занимает Пермское хореографическое училище. Информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчик должен выполнить ремонтные работы на первом этаже. Начальная (максимальная) цена контракте — 54 млн 810 тыс. руб. Заявки принимаются до 13 февраля. Подрядчика назовут 18 февраля.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием, проектной документацией и требованиями в области сохранения объектов культурного наследия. Срок выполнения: с 5 марта по 4 августа 2025 года. Общий гарантийный срок на выполненные работы — 36 месяцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.