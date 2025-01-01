Ледовый городок в центре Перми в выходные будет работать с ограничениями Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Комплекс «Большое пермское чаепитие» на эспланаде в выходные 1 — 2 февраля будет работать в ограниченном режиме. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на МБУК «Пермская дирекция».

Это связано с новой оттепелью, из-за которой безопасно эксплуатировать ледовые объекты городка не представляется возможным, поэтому доступ к ним закроют.

Однако пройти к ёлке всё же будет можно. В ближайшие дни продолжат работать две входные группы городка со стороны улиц Ленина и Петропавловской (те, что ближе к зданию Законодательного собрания).

Напомним, по прогнозам синоптиков с 1 по 3 февраля в Пермском крае ожидается повышение температуры до 0...+1 градуса и пройдут снегопады.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.