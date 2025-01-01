В Перми провели первый в РФ эксперимент по охране колонии с помощью БПЛА Поделиться Твитнуть

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в Пермском крае провели первый в России эксперимент по обеспечению безопасности колонии с использованием дронов. Об этом сообщили в ведомстве.

Для охраны объекта был применён беспилотный летательный аппарат, разработанный екатеринбургским конструкторским бюро «VVZ Drones». Дрон запускали над женской исправительной колонией № 32 в Перми. НА событии присутствовал заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков.

«Сегодня мы провели первый в истории уголовно-исполнительной системы эксперимент с применением беспилотного летательного аппарата для окарауливания периметра, — сказал Щербаков, отметив эффективность и инновационность эксперимента. — Человек в темноте или при плохих погодных условиях ничего не увидит, а дрон работает в любых условиях и к тому же у него охват обзора гораздо шире».

Сергей Щербаков также рассказал, что летом Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует начать эксперимент, в рамках которого будут задействованы смартфоны с российской операционной системой «Аврора» или адаптированной версией Android. С помощью этих устройств сотрудники смогут осуществлять мониторинг лиц, находящихся под контролем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.