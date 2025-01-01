«Эр-Телеком» откроет в Нижнем Новгороде ИТ-технопарк Это позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест Поделиться Твитнуть

Фото: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Пермская компания «Эр-Телеком» создаст в Нижнем Новгороде квартал высоких технологий по модели технопарка Morion Digital. Соответствующее соглашение подписали президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект предусматривает создание до 100 тыс. кв. м площадей для размещения офисов ИТ-компаний и до 10 тыс. новых рабочих мест в ИТ-индустрии. В числе направлений деятельности ИТ-технопарка — разработки в сферах интернета вещей, кибербезопасности, умного дома и искусственного интеллекта.

Также в квартале высоких технологий расположится около 100 культурных учреждений, кафе и ресторанов, центров развлечений.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— Технопарк будет находиться в едином контуре с ИТ-кампусом и одним из кластеров инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина». Он станет порталом в будущее и одним из ведущих технологических IT-центров России.

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