Электропоезда «Финист» украсят лучшими фото снежных барсов из пермского зоопарка Поделиться Твитнуть

РЖД

Компания РЖД пригласила всех желающих принять участие в любительском фотоконкурсе «Пермский барс».

«Приглашаем всех желающих побывать в гостях у Аксы, Снежека, Кунгура и Юнгура — снежных барсов, которые живут в Пермском зоопарке и находятся под опекой РЖД. Понаблюдать за жизнью пятнистого семейства, вдохновиться и… поймать интересный кадр», — говорится в информации пресс-службы Российских железных дорог.

Конкурс проводится с 1 февраля по 1 октября 2025 года.





Самые яркие, атмосферные, эмоциональные фотографии разместят в салонах электропоездов «Финист», курсирующих по кольцевому маршруту в Перми.

Напомним, компания РЖД в 2023 году приняла на попечение пару снежных барсов – самку по имени Акса и самца по кличке Снежек. Благодаря поддержке холдинга удалось значительно улучшить условия содержания этих редких животных. В июне 2024 года пара стала родителями, на свет появились два котёнка – Юнгур и Кунгур, которых также поддерживает компания РЖД.

Считается, что потомство в неволе для барсов — большая редкость.

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