Пермский край по перспективности трудоустройства занял в России 32 место На одну активную вакансию в регионе приходится четыре резюме Поделиться Твитнуть

Пермский край занял 32-е место среди российских регионов по уровню перспектив трудоустройства, получив по методике портала hh.ru 72,73 балла. По сравнению с четвёртым кварталом 2024 года, Прикамье поднялось на 11 позиций.

В настоящее время на одну активную вакансию в Пермском крае приходится четыре резюме, что свидетельствует о средней конкуренции за рабочие места. Медианная зарплата, предлагаемая работодателями, составляет 65 600 руб., в то время как прожиточный минимум для трудоспособного населения — всего 15 497 руб., что более чем в четыре раза ниже. Из числа соискателей региона 81,7% заявляют, что не собираются переезжать на новое место работы, в то время как лишь 1,1% изъявляют желание сменить место жительства.

Рейтинг регионов hh.ru формируется на основе шести основных показателей: соотношение вакансий и резюме, медианная зарплата, прожиточный минимум, доля резюме с отметками «не готов к переезду» и «хочу переехать», а также уровень безработицы.

В тройку лидеров данного рейтинга вошли Амурская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан. На последних местах Дагестан, Ингушетия и Чечня.

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