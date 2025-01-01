Филиал «ПМУ» вложил в развитие энергосистемы более 320 млн рублей Замена подстанционного оборудования повысила надёжность энергоснабжения предприятия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми подвел итоги четырёхлетней программы модернизации системы электроснабжения предприятия. Её реализация обеспечит стабильность производства продукции, а также значительно повысит безопасность персонала. Сумма капитальных вложений в проект составила 325,5 млн руб.

Первым этапом реализации программы стала замена питающих кабельных линий от двух главных понизительных подстанций «Устиново» и «Этилен». Обновлено около 9 км кабельных линий, изготовлено и смонтировано порядка 170 т металлоконструкций. Выполнены техническое перевооружение щитов станции управления электродвигателями 0,4 кВ на производстве карбамида и замена распределительных устройств подстанций 6 кВ производств аммиака и карбамида.

Леонид Никитин, главный энергетик филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Замена подстанционного оборудования позволила повысить надёжность энергоснабжения предприятия. Устаревшее электрооборудование мы заменили на современное. Благодаря этому мы существенно снизили риски возникновения коротких замыканий, расширили виды защит и повысили их точность, а главное — нам удалось повысить безопасность работы персонала.

Справка:

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми производит жидкий аммиак и приллированный карбамид. На предприятии работает 880 сотрудников. По данным за 11 месяцев 2024 года, средняя зарплата рабочего персонала «ПМУ» превысила 103 тыс. руб. в месяц. Коллективный договор предприятия признан крайкомом Росхимпрофсоюза одним из лучших в химической отрасли региона. Актуальную информацию о вакансиях можно получить по ссылке.

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