В Перми бухгалтера осудили за миллионное мошенничество Суммарно с февраля 2021 по октябрь 2023 года она похитила более 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вынесли приговор пермячке, которая будучи бухгалтером совершила хищение имущества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Известно, что она необоснованно начисляла деньги уволенным сотрудникам, а также незаконно завысила зарплату и иные выплаты действующим сотрудникам. При составлении электронного реестра на зачисление денег, она меняла данные на лицевой счёт своей сестры.





Суммарно с февраля 2021-го по октябрь 2023 года она похитила более 5 млн руб. По решению суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года.





Кроме этого, она должна выплатить штраф 80 тыс. руб. и выплатить ущерб более 4 млн руб. Приговор суда в законную силу не вступил.

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