Алёна Бронникова Пермяки стараются тратить на транспорт в путешествиях до 10 тысяч рублей Большинство предпочитают самолёты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми на транспортные расходы в путешествиях по стране в основном закладывают до 50 тыс. руб. Причём, по результатам опроса «Авито», большинство (38%) стараются уложиться в 10 тыс. руб., 37% в пределы 10-30 тыс., 15% — до 50 тыс., и только 6% готовы тратить более 50 тыс. руб.

Чаще всего в туристические поездки по России пермяки отправляются один-два раза в год — 35%. Два-три раза в год путешествуют 5% респондентов, 4% — больше трёх раз. Путешествия туристы предпочитают совершать на самолётах (38%). Автомобили и поезда для поездок выбирают меньшее количество респондентов, мнения разделились поровну — по 29%.

Основной критерий при выборе транспорта — стоимость поездки. При этом мужчинам чаще, чем женщинам важен именно этот параметр(40% против 36%). Примерно треть пермяков выбирают более удобные варианты, ещё 15% учитывают время в пути.

Заранее готовиться к поездкам начинает большинство опрошенных — 60% планируют свой маршрут более чем за месяц, 30% — за несколько недель, 3% — в последний момент, а 8% предпочитают спонтанность.

Эксперты отмечают, что всё больше пользователей используют площадки электронной коммерции для планирования поездок. Четверть участников опроса (26%) узнают о турах и билетах из рекламы на классифайдах и маркетплейсах, 24% — из рекламы в мессенджерах. По данным «Авито Рекламы», в 2024 году инвестиции брендов из туристической категории в охватную рекламу на платформе выросли на 155% относительно предыдущего года.

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