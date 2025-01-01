Видеокамеры повысили раскрываемость преступлений в Пермском крае на 50% А пресечённых административных правонарушений — на 18% Поделиться Твитнуть

фото предоставлено фондом "Единый центр поддержки"

В четверг, 30 января, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов на посвящённом итогам года совещании в Управлении Росгвардии по региону выступил с докладом.

Он подчеркнул, что в 2024 году правительство Пермского края приобрело спецподразделениям квадрокоптеры, противодроновые ружья, детекторы дронов, компьютеры и оргтехнику.

«Впервые, в 2025 году, поддержка подразделений Росгвардии включена в Программу «Безопасный регион», в рамках которой в этом году планируется пополнить автопарк спецподразделения шестью автомобилями и дополнительно закупить 19 автоматизированных рабочих мест в полной комплектации», — отметил замминистра.

Отдельно Марданов остановился на работе и развитии единой системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Система уже работает на профилактику и раскрытие преступлений там, где видеонаблюдение обновлено и идёт четкая картинка с камер, — сказал чиновник. — Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются в кратчайшие сроки. В целом число раскрытых преступлений с помощью видеофиксации увеличилось на 50%, а пресечённых административных правонарушений — на 18%».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.