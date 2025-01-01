Видеокамеры повысили раскрываемость преступлений в Пермском крае на 50%
А пресечённых административных правонарушений — на 18%
В четверг, 30 января, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов на посвящённом итогам года совещании в Управлении Росгвардии по региону выступил с докладом.
Он подчеркнул, что в 2024 году правительство Пермского края приобрело спецподразделениям квадрокоптеры, противодроновые ружья, детекторы дронов, компьютеры и оргтехнику.
«Впервые, в 2025 году, поддержка подразделений Росгвардии включена в Программу «Безопасный регион», в рамках которой в этом году планируется пополнить автопарк спецподразделения шестью автомобилями и дополнительно закупить 19 автоматизированных рабочих мест в полной комплектации», — отметил замминистра.
Отдельно Марданов остановился на работе и развитии единой системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
«Система уже работает на профилактику и раскрытие преступлений там, где видеонаблюдение обновлено и идёт четкая картинка с камер, — сказал чиновник. — Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются в кратчайшие сроки. В целом число раскрытых преступлений с помощью видеофиксации увеличилось на 50%, а пресечённых административных правонарушений — на 18%».
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