В Пермском крае за год сдали 70 многоквартирных домов Глава минстроя доложил губернатору об итогах 2024 года и планах на 2025 год Поделиться Твитнуть

Как сообщается в телеграм-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, к концу 2024 года в регионе сдали в эксплуатацию 70 многоквартирных домов. Общая площадь введённого жилья — 1,75 млн кв. м: это третье место в Приволжском федеральном округе.

Из этого количества 11 домов в восьми муниципалитетах предназначены для расселения жильцов ветхого и аварийного жилья. С 2019 года по программе расселения в новые дома переехали 51 тыс. человек.

В 2025 году планируется построить 12 домов для этих целей, в том числе благодаря поддержке нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сохраняются высокие темпы строительства социальных объектов: за 2025 год было возведено более 10 школ, детских садов и объектов здравоохранения.

В 2025 году по краевой инвестпрограмме планируется строительство восьми больниц и поликлиник, пяти школ в Перми и Березниках, шести детских садов, новых мастерских агропромышленного техникума в Бершети и общежития для студентов в Суксуне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.