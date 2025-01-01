Птицефабрика в Пермском крае привлечена к административной ответственности Предприятие нарушило ветеринарные правила Поделиться Твитнуть

АО «Птицефабрика Чайковская» привлечено к административной ответственности по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ: «Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного ветеринарного надзора, об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и ветеринарных правил».

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, предприятию было назначено наказание в виде штрафа, а также выдано предписание для устранения выявленных нарушений.

В декабре 2024 года управление Россельхознадзора побывало на птицефабрике с инспекционным визитом, согласованным с краевой прокуратурой, с целью контроля исполнения ранее выданного предписания. Было выявлено, что на территории административно-хозяйственной части, возле яйцесортировального цеха, существуют зелёные насаждения — деревья, что является условием для гнездования дикой и синантропной птицы. Это является нарушением требований ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.