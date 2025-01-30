На трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекрыто движение в сторону Екатеринбурга
Пробка растянулась уже на несколько километров
Как сообщает Уралуправтодор, на 248-м км автодороги Р-242 произошло ДТП, в результате которого было полностью перекрыто движение в направлении Екатеринбурга.
В ДТП участвовали два грузовика. По данным ГИБДД региона, что водитель грузовика Volvo пытался обогнать DAF, но в итоге зацепил его. Одну из фур вынесло на встречную полосу. В одном из грузовиков были строительные плиты, из-за аварии они выпали на дорогу. О пострадавших информации нет.
Перекрытый участок можно объехать через Красноуфимск и Артинский район, свернув с трассы на 184-м км – для тех, кто едет со стороны Перми, либо на 286-м км при движении со стороны Екатеринбурга.
Upd: Движение восстановлено: можно проехать по одной полосе в обоих направлениях. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
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