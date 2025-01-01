В Пермский край подпольно завезли из-за границы репчатый лук Количество нарушений при ввозе в регион подкарантинной сельхозпродукции растёт Поделиться Твитнуть

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, 28 января 2025 года был установлен факт ввоза на территорию Пермского края 22 т репчатого лука из Республики Казахстан без уведомления надзорного ведомства. Завоз осуществило ООО «Эш-Фрут», занимающееся оптовой торговлей фруктами и овощами.

Общество не уведомило о ввозе продукции Управление Россельхознадзора, тем самым не предоставило ведомству возможность карантинного фитосанитарного контроля и создало потенциальную опасность занесения карантинных объектов на территорию Пермского края и Российской Федерации в целом.

Управление объявило организации предостережение.

В целом количество нарушений ввоза подкарантинной продукции (свежие фрукты, репчатый лук, капуста, орехи, сухофрукты) из Республики Казахстан и Киргизии в январе 2025 года возросло по сравнению с январём прошлого года на 19,4 % — со 179 до 213,7 т.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.