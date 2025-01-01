Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский филиал НИУ ВШЭ открывает обучение менеджеров креативных индустрий Одним из руководителей бакалаврской программы стал ресторатор Олег Ощепков Поделиться Твитнуть

Олег Ощепков. Фото: Матвей Ефименко/НИУ ВШЭ

Как сообщил «Новому компаньону» бывший министр культуры Пермского края, ресторатор Олег Ощепков, 2 февраля в Пермском филиале НИУ ВШЭ состоится презентация новой бакалаврской программы «Менеджмент в креативных индустриях». Руководителями программы стали кандидат экономических наук, заведующий бизнес-инкубатором «Навигатор возможностей» Карина Аленина (академический руководитель) и Олег Ощепков (научный руководитель).

Начало обучения на новом направлении состоится в сентябре этого года.

В программе четырёхлетнего обучения — несколько практикоориентированных треков: арт-индустрия, мода, медиа, цифровое искусство, гастрономия, индустрия гостеприимства, киноиндустрия, архитектура и дизайн среды, event-индустрия. По каждому из треков планируется «звёздный» куратор, добившийся успехов в креативном бизнесе. Так, модную тематику будет курировать Андрей Чертков, основатель бренда Humbert; режиссёр, оператор, продюсер Денис Курочкин будет курировать цифровое искусство; о кураторстве направления арт-индустрии идут переговоры с автором «Красных человечков» Андреем Люблинским и т.п.





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