Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский филиал НИУ ВШЭ открывает обучение менеджеров креативных индустрий
Одним из руководителей бакалаврской программы стал ресторатор Олег Ощепков
Как сообщил «Новому компаньону» бывший министр культуры Пермского края, ресторатор Олег Ощепков, 2 февраля в Пермском филиале НИУ ВШЭ состоится презентация новой бакалаврской программы «Менеджмент в креативных индустриях». Руководителями программы стали кандидат экономических наук, заведующий бизнес-инкубатором «Навигатор возможностей» Карина Аленина (академический руководитель) и Олег Ощепков (научный руководитель).
Начало обучения на новом направлении состоится в сентябре этого года.
В программе четырёхлетнего обучения — несколько практикоориентированных треков: арт-индустрия, мода, медиа, цифровое искусство, гастрономия, индустрия гостеприимства, киноиндустрия, архитектура и дизайн среды, event-индустрия. По каждому из треков планируется «звёздный» куратор, добившийся успехов в креативном бизнесе. Так, модную тематику будет курировать Андрей Чертков, основатель бренда Humbert; режиссёр, оператор, продюсер Денис Курочкин будет курировать цифровое искусство; о кураторстве направления арт-индустрии идут переговоры с автором «Красных человечков» Андреем Люблинским и т.п.
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