Алёна Бронникова Заключённый колонии в Пермском крае предстанет перед судом за дачу взятки Он пытался подкупить сотрудника ИК, чтобы получить мобильный телефон Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Отбывающий наказание в кунгурской исправительной колонии вновь предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, 27-летнего мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По данным ведомства, подозреваемый отбывает наказание в ФКУ ИК-40 за ранее совершённое преступление. Он решил приобрести мобильный телефон. Чтобы его получить, мужчина предложил младшему инспектору группы надзора отдела безопасности пронести устройство на территорию учреждения. За исполнение просьбы он пообещал 50 тыс. руб.

Сотрудник колонии сообщил об этом в правоохранительные органы. В октябре на банковский счёт инспектора, действовавшего в рамках оперативных мероприятий, родственник осуждённого перечислил часть денег (7 тыс. руб.).

«Преступление было выявлено во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю и УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает следственный комитет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.