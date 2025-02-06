В феврале в Перми пройдут торги по семи земельным участкам На аукцион выставлены участки под склады, частные дома и спортивный объект Поделиться Твитнуть

6, 20 и 27 февраля состоятся аукционы на право заключения договоров аренды и купли-продажи семи земельных участков общей площадью 49,5 тыс. км. м.

6 февраля на торги выставлен участок по ул. 2-я Юрлинской, 4 площадью 4353 кв. м. Он предназначен для строительства спортивного объекта, срок аренды — 7 лет 4 месяца. Также в этот день в аренду предлагается участок для размещения складской площадки и участок для строительства объектов складского назначения и объектов управленческой деятельности. Они расположены по ул. Промышленной, 80в и 98ж соответственно.

На торгах 20 и 27 февраля на аукционы выставлены четыре лота площадью от 591 до 1937 кв. м. Участки в Индустриальном и Орджоникидзевском районах Перми можно будет взять в аренду или приобрести в собственность. Назначение — индивидуальное жилищное строительство.

В департаменте земельных отношений администрации Перми напоминают, что заявку и пакет документов для участия в аукционе необходимо направить как минимум за неделю до даты его проведения. К документам прикладывается квитанция об оплате задатка.

Подробная информация о проведении аукционов размещена в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми, а также на специальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Аукционы проводятся на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

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