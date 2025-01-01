Компания, развивавшая систему «Спортивное Прикамье», попала в реестр недобросовестных Такое решение приняло Пермское УФАС Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС включило сведения об ООО «Студия «Реактив» в реестр недобросовестных поставщиков.

Говоря об обстоятельствах дела, в ведомстве сообщили, что ООО стало победителем конкурса на выполнение работ по развитию Информационной системы «Спортивное Прикамье», который проводило министерство информационного развития и связи Пермского края. Со студией был заключён контракт на 18 млн руб., который нужно было исполнить к концу июня 2024 года.

Однако подрядчик не только просрочил выполнение работ более чем на пять месяцев, но и представил в заявке на участие в конкурсе недостоверные сведения об опыте работы, что нарушает закон о закупках.

Заказчик решил отказаться от услуг ООО «Студия «Реактив» и направил в УФАС обращение о включении данной организации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Решением Пермского УФАС ООО «Студия «Реактив» включено в данный реестр на два года - всё это время компании запрещено участвовать в закупочных процедурах.

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