Приставы Прикамья разыскивают задолжавшего по алиментам миллион детского психолога Мужчина отказывается помогать десятилетнему сыну Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края разыскивают 43-летнего мужчину, который задолжал более 1 млн руб. на содержание своего ребёнка.

Как рассказали журналистам в пресс-службе ведомства, в одном из отделов УФССП находится на исполнении дело уроженца Прикамья Алексея Ситникова.

Согласно решению суда, он обязан выплачивать алименты на содержание сына Александра 2014 г.р. Однако добровольно выполнять свои обязательства отец не желает, проживает не по месту регистрации и не выходит на связь. Известно, что он может находиться в Москве или Подмосковье. В социальных сетях Ситников известен как психолог, специализирующийся на семейных и детских вопросах. Он активно проводит онлайн-консультации, посвящённые биоэнергетическому лечению и восстановлению здоровья.

«Если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в дежурную часть ведомства по тел.: 8 (342) 220-11-60, 8-912-49-81-306», — обратились к гражданам в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и напомнили, что уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность и наказание вплоть до реального лишения свободы.

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