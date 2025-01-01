Жительница Перми попыталась пронести в суд пять ножей За год у «забывчивых» пермяков приставы изъяли 368 опасных предметов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов изъяли 368 опасных предметов у посетителей судов и мировых участков в Пермском крае. Среди них два электрошоковых устройства, легковоспламеняющиеся жидкости, различные колюще-режущие предметы: ножи, лезвия, отвёртки, ножницы, пилочки для ногтей и др. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Так, в октябре 2024 года, при проверке ручной клади у 26-летнего мужчины, пытавшегося пройти в Ленинский районный суд Перми, был найден мультитул.

В следующем месяце был задержан ещё один житель Перми, который пытался пронести в Свердловский районный суд многофункциональный складной нож, несмотря на то, что всего за несколько минут до этого он утверждал, что у него нет запрещённых предметов.

Самым запоминающимся стал случай с 61-летней пермячкой, которая «забыла», что в её сумке было пять колюще-режущих предметов: два канцелярских и три складных ножа. Все они были обнаружены с помощью металлодетектора на входе в Ленинский районный суд.

Все нарушители понесли административные наказания за умышленное сокрытие запрещённых предметов.

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