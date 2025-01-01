Елена Бардукова В Соликамске отремонтируют и построят две дороги Речь идёт о проспекте Юбилейном и улице 20-летия Победы Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В ходе обсуждения реализации краевой программы «Верхнекамье» в Соликамском округе на заседании правительства Пермского края глава муниципалитета Александр Русанов сообщил, что в округе есть потребность в развитии дорожной сети.

В частности, речь идёт о строительстве дороги на проспекте Юбилейном, который будет обеспечивать подъезд к новым объектам — детской поликлинике и бассейну. Также, по словам главы округа, исторически важным объектом является улица 20-летия Победы — по сути, «ворота» города.

«Конечно, учитывая комплексный подход, эту улицу тоже необходимо отремонтировать», — добавил Александр Русанов и попросил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина поддержать эти объекты.

Зампред правительства Прикамья Андрей Алякринский сообщил, что строительство дороги на проспекте Юбилейном и ремонт ул. 20-летия Победы краевой минтранс уже рассматривает: «Мы изучили километраж проекта, даём предложения по его реализации на лимитах 2026 года».

Дмитрий Махонин, в свою очередь, отметил, что есть хороший шанс привести улично-дорожную сеть Соликамска в ближайшие годы в нормативное состояние.

«Соликамск этого точно заслуживает, поэтому поддерживаем, двигайтесь», — подчеркнул губернатор.

Добавим, все проекты в рамках реализации комплексных планов развития муниципальных образований «Верхнекамья» являются мероприятиями по подготовке к 600-летнему юбилею города.

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