Арендодатели в Пермском крае стали более лояльны к домашним питомцам Количество pet-friendly квартир и домов для посуточной аренды за год выросло на 27% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито» выяснили, в каких регионах проще всего снять на короткий срок жильё с питомцем. В этом рейтинге Пермский край занял 13 место.

По данным сервиса, по итогам 2024 года заезд с животными разрешает почти каждый четвёртый объект на платформе — 24%. Лидерами стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область и Карелия (41%).

Пермский край расположился на 13 месте с 25% — за год количество домов и квартир увеличилось на 27%. При этом владельцы загородной недвижимости оказались более лояльны к постояльцам с питомцами — их доля составляет 38%, снимать квартиры с животными разрешают лишь 22% арендодателей.

Средняя цена за ночь в Пермском крае в квартире составляет 2200 руб., в загородном доме — 6 тыс. руб.

Как отмечают в «Авито», сложнее всего найти жильё в посуточную аренду владельцам животных, которые едут в Дагестан (11%), Калининградскую область (14%), Ставропольский край (16%), Татарстан и Башкортостан (по 17%).

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