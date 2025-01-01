На рабочем месте скончался сотрудник Пермского телефонного завода Инспекция труда начала расследование Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда в Пермском крае расследует обстоятельства гибели сотрудника ОАО ПТЗ «Телта».

По информации, предоставленной работодателем в инспекцию, 27 января утром наладчик холоднонштамповочного оборудования 6 разряда, прибыв на работу, закурил в подсобном помещении и вскоре почувствовал себя плохо — у него началась одышка. Оказание первой помощи не увенчалось успехом. Прибывшая на место происшествия бригада врачей подтвердила смерть сотрудника. Ему было 44 года.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. Проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, прохождением медосмотров. При установлении нарушений требований трудового законодательства в отношении работодателя будут приняты меры административного характера», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

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