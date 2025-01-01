В Чайковском округе Прикамья на муниципальных маршрутах введут регулируемые тарифы Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

На заседании думы Чайковского округа депутаты утвердили новый регламент формирования тарифов на пассажирские и грузовые перевозки на муниципальных маршрутах.

В настоящее время все перевозчики работают по свободным тарифам и покрывают свои затраты за счёт средств, полученных от продажи билетов. Это приводит к тому, что многие перевозчики начинают отказываться от нерентабельных маршрутов в сельской местности. Принятое решение обеспечит жителей удалённых деревень необходимым транспортом. Введение регулируемых тарифов позволит перевозчикам получить финансовую поддержку из местного бюджета, передаёт Telegram-канал «На местах».

Согласно новому регламенту, вычисление и утверждение тарифов будет проводить администрация Чайковского городского округа. После проведения конкурса с перевозчиками будут подписываться контракты, а администрация сможет устанавливать требования к подвижному составу (год выпуска, вместимость и т.д.) и количеству рейсов.

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