В Прикамье автомобиль сбил восьмилетнюю девочку После ДТП ребёнка отвезли в больницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгурском округе водитель автомобиля «Лада-211440» сбил на дороге восьмилетнюю девочку. Происшествие случилось утром 28 января. В результате ДТП ребёнка отвезли в больницу.

После того как на место приехали инспекторы ГИБДД, выяснилось, что девочка переходила проезжую часть, не убедившись в отсутствии машин.

В министерстве здравоохранения Пермского края сайту perm.aif.ru подтвердили информацию о госпитализации девочки — её доставили в медицинское учреждение, и сейчас она в удовлетворительном состоянии, отметили в ведомстве. Девочка получает необходимую медицинскую помощь.

После аварии правоохранительные органы начали проверку. Они выясняют причины произошедшего и все обстоятельства ДТП.

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