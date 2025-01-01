В Перми началась отгрузка стройматериалов для каркаса нового цеха АО «ОДК-СТАР» Возведение объекта планируется завершить в течение 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: СГ «Развитие»

Подписан контракт на строительство каркаса нового корпуса для пермского АО «ОДК-СТАР», в котором расположится производство электронных агрегатов. Субподрядчиком работ выступает строительная группа «Развитие».

По словам директора по строительству СГ «Развитие» Георгия Кочкина, монтаж каркаса нового цеха планируется завершить до конца текущего года. При возведении объекта будут использоваться колонны, балки, плиты перекрытий производства завода «ЖБИ Стройиндустрия», входящего в «Развитие». Отгрузка стройматериалов уже началась.

В компании «ОДК-СТАР» рассказали, что для наращивания производственных мощностей будет также построен механосборочный цех. Новые площади позволят предприятию увеличить выпуск агрегатов для двигателей отечественных лайнеров МС-21, SJ-100 и Ил-114.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-СТАР», председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России:

— Для создания такой сложнейшей высокотехнологичной продукции как системы управления газотурбинными двигателями, нужны соответствующие условия. Появление современных корпусов с новым оборудованием обеспечит выполнение всех производственных задач нашего предприятия.

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