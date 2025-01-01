Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Зов Пармы» объявил даты фестиваля 2025 года На фестиваль приедет ландшафтный спектакль Пермского театра кукол Поделиться Твитнуть

Зов Пармы

Алексей Баталин

Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0 +) пройдёт в 2025 году 25 – 27 июля. Сообщение об этом появилось на страничке события «ВКонтакте» и на сайте Пермского дома народного творчества «Губерния», который проводит фестиваль. Как всегда, фестивальная поляна расположится на окраине села Серёгово Чердынского района.

Программа фестиваля ещё в разработке, однако «Новому компаньону» стало известно, что планируется показ open-air спектакля Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды» (12+), основанного на фольклоре и традициях финно-угорских народов, населяющих Пермский край. Пьесу на основе этнографических материалов специально по заказу театра написал драматург Александр Хромов, художник проекта – Мария Матвеева, композитор Анна Булгакова. Все из Санкт-Петербурга, кроме режиссёра: спектакль поставил худрук театра Дмитрий Вихрецкий.

По жанру это мистическое действо на стыке театра объектов и файер-шоу. Спектакль был дважды показан на ландшафтном театральном фестивале «Тайны горы Крестовой» (0 +) – в 2023 и 2024 годах, и ещё один раз – в театральном дворике.

По информации телеграм-канала «Афиша "Губернии», в 2024 году за три дня на «Зове Пармы» побывало более 22 тыс. гостей и 500 участников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.