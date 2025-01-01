Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Зов Пармы» объявил даты фестиваля 2025 года
На фестиваль приедет ландшафтный спектакль Пермского театра кукол
Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0 +) пройдёт в 2025 году 25 – 27 июля. Сообщение об этом появилось на страничке события «ВКонтакте» и на сайте Пермского дома народного творчества «Губерния», который проводит фестиваль. Как всегда, фестивальная поляна расположится на окраине села Серёгово Чердынского района.
Программа фестиваля ещё в разработке, однако «Новому компаньону» стало известно, что планируется показ open-air спектакля Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды» (12+), основанного на фольклоре и традициях финно-угорских народов, населяющих Пермский край. Пьесу на основе этнографических материалов специально по заказу театра написал драматург Александр Хромов, художник проекта – Мария Матвеева, композитор Анна Булгакова. Все из Санкт-Петербурга, кроме режиссёра: спектакль поставил худрук театра Дмитрий Вихрецкий.
По жанру это мистическое действо на стыке театра объектов и файер-шоу. Спектакль был дважды показан на ландшафтном театральном фестивале «Тайны горы Крестовой» (0 +) – в 2023 и 2024 годах, и ещё один раз – в театральном дворике.
По информации телеграм-канала «Афиша "Губернии», в 2024 году за три дня на «Зове Пармы» побывало более 22 тыс. гостей и 500 участников.
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