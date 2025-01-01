В Перми заработала новая версия приложения для оплаты проезда в общественном транспорте В ней расширены возможности для пассажиров Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми выпустили новую версию приложения «Пермский транспорт» для пассажиров общественного транспорта, которое включает в себя возможность оплаты проезда и пополнения транспортных карт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С помощью обновлённой версии пользователи смогут отслеживать расписание и движение общественного транспорта на карте города. Также доступна справочная информация о пунктах продажи билетов, тарифах и другая информация.

Сейчас в департаменте транспорта Перми разрабатывают возможность оплаты разовых поездок через СБП без необходимости создания виртуальной карты. Кроме того, планируется создать виртуальные льготные проездные — сейчас такая возможность есть только для гражданских карт. Ещё один сервис, который хотят запустить в дептрансе, — обратная связь, когда пассажир сможет сообщить о той или иной проблеме прямо в приложении.

Пользователи могут скачать приложение «Пермский транспорт» в App Store, GooglePlay, RuStore и AppGallery.

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