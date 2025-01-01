В Прикамье директора муниципальной компании уволили в связи с утратой доверия Прокуратура нашла нарушения при проведении закупок Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского округа провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении муниципального учреждения и нашла нарушения при проведении закупок. Итогом проверки стало увольнение руководителя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным прокуратуры, с 2019 по 2023 год муниципальное учреждение заключило крупные контракты на сумму более 800 млн руб., связанные со строительными работами. Подрядчиком по контрактам был учредитель компании, с которым у должностного лица были близкие доверительные отношения. Это предполагает личную заинтересованность и конфликт интересов.

После проверки прокурор обратился в суд и потребовал расторгнуть трудовой договор и освободить руководителя учреждения от занимаемой должности в связи с утратой доверия, поскольку не было принято мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Суд требования прокурора удовлетворил. Надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда.

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