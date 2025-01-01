Реготделение «Единой России» продолжает работу по формированию и отправке гуманитарной помощи в зону СВО Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Индустриальном районе города Перми компания «Maxxisport» передала 100 футболок местному отделению «Единой России» для последующей отправки военнослужащим из Прикамья в зону проведения СВО.

Активисты клуба вязания «Золотая нить» Свердловского района краевой столицы при поддержке депутата Пермской городской Думы Алексея Раева изготовили и передали в местное отделение партии шерстяные вязаные носки, термоноски, теплое нательное белье. Жители Кудымкарского муниципального округа активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, проявляя высокую гражданскую ответственность и единство.

«Каждая коробка — это не просто груз, это наша поддержка и забота о тех, кто стоит на защите нашей Родины. Благодарю всех, кто внес свой посильный вклад в сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области и наших бойцов. В единстве — наша сила, и победа будет за нами», — отметил председатель местной Думы Михаил Петров.





Под руководством исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» ЗАТО «Звездный» Елены Лариной в образовательных учреждениях проходят мастер-классы по изготовлению армейских «сухих» душей и написанию писем защитникам Родины.

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