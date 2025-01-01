Реготделение «Единой России» продолжает работу по формированию и отправке гуманитарной помощи в зону СВО
В Индустриальном районе города Перми компания «Maxxisport» передала 100 футболок местному отделению «Единой России» для последующей отправки военнослужащим из Прикамья в зону проведения СВО.
Активисты клуба вязания «Золотая нить» Свердловского района краевой столицы при поддержке депутата Пермской городской Думы Алексея Раева изготовили и передали в местное отделение партии шерстяные вязаные носки, термоноски, теплое нательное белье. Жители Кудымкарского муниципального округа активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, проявляя высокую гражданскую ответственность и единство.
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