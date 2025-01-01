Пермская компания откроет федеральный центр развития промышленной робототехники
По итогам грантового отбора «Промобот» получит не менее 183 млн рублей от Минпромторга РФ
Пермский «Промобот» стал победителем отбора оператора грантового конкурса по открытию федерального центра развития промышленной робототехники — университета Иннополис. Компания получит не менее 183 млн руб.
По словам директора Университета Иннополис Искандера Бариева, на полученный грант компания планирует создавать новые технологические решения и модели промышленных роботов для перемещения, сварки, зачистки, наплавки, разгрузки-погрузки, сборки и неразрушающего контроля качества различных изделий. Также средства будут направлены на применение коллаборативных роботов для автоматизации и роботизации технологических операций и обучение сотрудников.
Напомним, указом Президента РФ поставлена цель войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Как отмечает генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов, открытие нового центра поможет к ней приблизиться. Он добавил, что компания открыта для партнёрства и готова разрабатывать типовые решения, которые можно быстро внедрить в промышленность и экономику.
Добавим, что в целом программы деятельности будущих центров развития промышленной робототехники на конкурсный отбор представили 11 организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из шести субъектов Российской Федерации. Оценивала программы комиссия из топ-менеджеров Университета Иннополис, учёных и исследователей в области робототехники и руководителей промышленных предприятий.
Пермская компания «Промобот» является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. В 2025 году начнутся поставки коллаборативных роботов-манипуляторов Promobot M13 для промышленности.
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