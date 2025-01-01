Пермская компания откроет федеральный центр развития промышленной робототехники По итогам грантового отбора «Промобот» получит не менее 183 млн рублей от Минпромторга РФ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Пермский «Промобот» стал победителем отбора оператора грантового конкурса по открытию федерального центра развития промышленной робототехники — университета Иннополис. Компания получит не менее 183 млн руб.

По словам директора Университета Иннополис Искандера Бариева, на полученный грант компания планирует создавать новые технологические решения и модели промышленных роботов для перемещения, сварки, зачистки, наплавки, разгрузки-погрузки, сборки и неразрушающего контроля качества различных изделий. Также средства будут направлены на применение коллаборативных роботов для автоматизации и роботизации технологических операций и обучение сотрудников.

Напомним, указом Президента РФ поставлена цель войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Как отмечает генеральный директор ООО «Промобот» Максим Чугунов, открытие нового центра поможет к ней приблизиться. Он добавил, что компания открыта для партнёрства и готова разрабатывать типовые решения, которые можно быстро внедрить в промышленность и экономику.

Добавим, что в целом программы деятельности будущих центров развития промышленной робототехники на конкурсный отбор представили 11 организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из шести субъектов Российской Федерации. Оценивала программы комиссия из топ-менеджеров Университета Иннополис, учёных и исследователей в области робототехники и руководителей промышленных предприятий.

Пермская компания «Промобот» является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. В 2025 году начнутся поставки коллаборативных роботов-манипуляторов Promobot M13 для промышленности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.