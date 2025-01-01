За 10 млн рублей в Перми выставлена на продажу редкая двухсотлетняя монета Поделиться Твитнуть

В сервисе бесплатных объявлений «Авито» сообщили, что пермяки активно продают антиквариат.

Среди интересных лотов называется викторианская зoлотая бpошь 1850 года с натуpaльным pезным коpаллом лoсoсевогo oттенкa, она выставлена на продажу за 69 тыс. руб.; чуть дороже — 70 тыс. руб. — стоит самовар эпохи царской России с цветочной чеканкой и ручкой из кости; золотые (33,7 г золота 56 пробы) старинные карманные механические часы в идеальном состоянии продаются за 270 тыс. руб.; также на продажу за 425 тыс. руб. выставлена французская кукла-автомат 19 века с механизмом Lambert.

Самым же дорогостоящим антикварным лотом из Перми сейчас является монета с изображением Александра I. Она датируется 1810 годом, владелец готов продать её за 10 млн руб., об этом пишет «Рифей-Пермь».

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