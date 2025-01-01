Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Два бывших министра культуры Прикамья занимаются конкурсом «культурных столиц» России Александр Протасевич прокомментировал новости о своём банкротстве Поделиться Твитнуть

Александр Протасевич

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Как стало известно «Новому компаньону», в настоящее время в России при поддержке Президентского фонда грантов реализуется проект «Культурная столица года», во главе которого стоят два человека, в разное время возглавлявшие министерство культуры Пермского края, — Николай Новичков и Александр Протасевич. Протасевич является директором фонда «Культурная столица», а Новичков — председателем оргкомитета конкурса.

Конкурс «Культурная столица года» впервые был объявлен в 2023 году, первой «культурной столицей» стал в 2024 году Нижний Новгород, в нынешнем году такой статус присвоен Грозному.

Пермь до сих пор в конкурсе не участвовала, и нам неизвестно, планируется ли участие в будущем.

В последние дни в пермских СМИ широко разошлась новость о том, что Александр Протасевич прошёл процедуру самобанкротства. Руководитель фонда «Культурная столица» пояснил «Новому компаньону», что эта процедура является частью официального регламента реструктуризации кредитов, разрешённая федеральным законодательством. По словам Протасевича, этой практикой активно пользуются многие клиенты банков в Москве.

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