От использования земли в бюджет Перми за год поступило 3,5 млрд рублей Это на 11% больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

В 2024 году бюджет Перми получил 3,5 млрд руб. от использования земельных участков. Это на 435,8 млн превышает объём поступлений 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Основными источниками доходов стали платежи по земельному налогу, аренде участков, продаже участков в частную собственность, использованию сервитутов, а также средства, вырученные на открытых аукционах по передаче земель в аренду или продаже.

Ещё одним способом увеличения бюджета стало снижение задолженности по аренде земельных участков за предыдущие годы. Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, ведомство активно проводит системные мероприятия, направленные на работу с должниками.

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